Verkosta ostetuista vaatteista saatetaan palauttaa jopa puolet, eikä edes maksullisuus ole vähentänyt palautusrallia

Talous

Verkosta ostetuista vaatteista saatetaan palauttaa jopa puolet, eikä edes maksullisuus ole vähentänyt palautus

Oletko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verkkokaupat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaa sanoo

”Muodissa on aina kysymys myös siitä, miltä vaate näyttää.”

Vaikka suuret

Mutta jos