Talous

Suomalainen peliyhtiö Nitro Games saattaa irtisanoa lähes 60 prosenttia työntekijöistään

Suomalainen peliyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se on varsin paljon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiöllä on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleisesti Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS julkaisi