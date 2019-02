Talous

Eläkealalle on tulossa mullistus: Kuntien eläkemonopolia Kevaa esitetään hajotettavaksi

Mitä tulee tapahtumaan?

Miksi eläkejärjestelmien yhdistämistä esitetään?

Miten muutos vaikuttaisi eläkkeisiin?

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

työeläkevakuuttajan Kevan monopoli kunnissa tulee purkaa ja Keva tulee yhdistää yksityiseen työeläkejärjestelmään, esittää sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä tiistaina julkaistussa raportissaan.Keva hoitaa yli puolen miljoonan suomalaisen eläkevakuutuksia ja hallinnoi yli 52 miljardin euron rahastoa. Se tekee siitä Suomen suurimman sijoittajan.Ison muutoksen toteutuminen näyttää nyt hyvin todennäköiseltä, sillä yksimielisen raportin tekoon ovat osallistuneet ministeriön lisäksi kaikki alan keskeiset keskeiset toimijat: Keva, Kuntaliitto, työmarkkinoiden keskusjärjestöt ja eläkealan edunvalvojat.HS käy läpi, mistä mistä on kyse.Työryhmän esityksen mukaan Keva jaettaisiin vuonna 2027 kahtia. Työntekijöiden eläkevakuutukset siirrettäisiin uuteen eläkelaitokseen, joka noudattaisi yksityisen työeläkejärjestelmän lainsäädäntöä.Uusi laitos olisi todennäköisesti työeläkeyhtiö. Se tarkoittaa sitä, että uusi Keva alkaisi kilpailla asiakkaista nykyisten työeläkeyhtiöiden eli esimerkiksi Varman ja Ilmarisen kanssa.Nykyisin Keva vakuuttaa kuntien työntekijät ja työeläkeyhtiöt yksityisten yritysten työntekijät. Esityksessä eläkejärjestelmät siis yhdistettäisiin ja kilpailu avautuisi.eläkevastuut eivät kuitenkaan siirtyisi uuteen Kevaan.Osalle kuntien työntekijöistä on kertynyt eläkettä muita edullisimmilla säännöillä, ja nämä ”normaalin” eläkekertymän ylittävät osuudet jätettäisiin vanhan julkis-Kevan vastuulle.Julkinen Keva ei enää ottaisi uusia vakuutettavia, vaan se ainoastaan kuntatyöntekijöiden muita parempien etuuksien maksamisesta niin kauan, kuin niitä yhä on jäljellä.Kuntien työntekijöitä siirtyy ulkoistusten vuoksi yksityiselle sektorille, ja mahdollisen tulevan sote-uudistuksen ennakoidaan kiihdyttävän siirtymää.Tämä johtaa siihen, että Kevan asiakkaisiin eli kuntiin jää yhä vähemmän eläkemaksujen maksajia.Eläkejärjestelmien yhdistämisellä pyritään välttämään tilanne, jossa eläkkeiden rahoitus vaikeutuisi kunnallisessa eläkejärjestelmässä merkittävästi.Työryhmän esityksen vaikutukset eläkkeensaajiin ja työntekijöihin ovat vähäiset.Jo nykyisin eläkettä kertyy kunnissa ja yksityisellä sektorilla samalla tavoin. Vanhoihin, parempiin eläke-etuuksiin oikeutetut kuntatyöntekijät saisivat pitää muutoksessa etunsa.Ainoa keskeinen muutos koskisi työkyvyttömyyseläkkeelle pääsemisen ehtoja. Ne ovat olleet kunnallisessa eläkejärjestelmässä yksityistä löyhemmät, mutta työryhmän esityksessä myös kuntatyöntekijät siirtyisivät tiukempien ehtojen piiriin.Kun sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä aloitti työnsä kesällä 2017, harva alaa tunteva uskoi sen pääsevän yhteisymmärrykseen eläkejärjestelmien yhdistämisestä.Kevan monopoliasemaa on pidetty kunnille tärkeänä, sillä Suomen suurimman sijoittajan hallinto on ollut kuntapäättäjien käsissä.Yhteisymmärrys kuitenkin löytyi. Poliittiset päättäjät jättäisivät noudattamatta eläkealan, kuntien ja työmarkkinajärjestöjen tahtoa.Todennäköisesti eläkejärjestelmien yhdistäminen kirjataan tulevaan hallitusohjelmaan riippumatta siitä, mitkä puolueet hallitukseen päätyvät.