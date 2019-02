Talous

Kuluttaja-asiamies varoittaa lippupalvelu Viagogosta

Kuluttaja-asiamies

Monille

Kuluttajien

Lippujen

Sveitsissä

Kuluttajaviranomaiset

kehottaa kuluttajia välttämään asiointia lippuja tapahtumiin välittävän Viagogon kanssa tai ainakin harkitsemaan sitä tarkkaan.Yrityksestä on tullut kuluttajaviranomaisille kahden viime vuoden aikana noin 500 yhteydenottoa.Yhteydenottojen mukaan yrityksen sivustolla on ollut harhaanjohtavaa tietoa esimerkiksi tarjolla olevien lippujen määristä ja hinnoista. Myös olemattomiin tapahtumiin on lippuja kaupiteltu.kuluttajille on syntynyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Viagogon verkkosivuista se käsitys, että kyseessä olisi tapahtumien virallinen lipunmyyjä, vaikka niin ei ole.Sen sijaan Viagogo on Sveitsissä toimiva lippujen jälkimarkkina­paikka, jonka kautta kuka tahansa voi myydä eteenpäin ostamansa tapahtumalipun.Sivustolla ei kerrota selvästi, minkälaisia mahdollisia rajoituksia tapahtumalippujen ostamiseen ja käyttämiseen liittyy. Monet tapahtumanjärjestäjät esimerkiksi edellyttävät, että lipun käyttää sen alun perin ostanut.ilmoitusten perusteella sivustolla on ollut harhaanjohtavaa tietoa siitä, kuinka paljon lippuja johonkin tapahtumaan on vielä jäljellä.Kun sivustolla on kerrottu, että tietyn tapahtuman liput ovat loppumassa, on tarkoitettu vain Viagogon kautta saatavilla olevien lippujen määrää.Moni kuluttaja on kuitenkin maksanut ylihintaa tapahtumalipuista, joita olisi ollut vielä myynnissä normaaliin hintaan virallisilla lipunmyyntisivustoilla.hinnoissa ei ole ilmoitettu esimerkiksi arvonlisäveroa, tai käsittely- ja varausmaksua, vaan tiedot lisämaksuista ovat selvinneet kuluttajille vasta siinä vaiheessa, kun heidän maksukorteiltaan on veloitettu ilmoitettua suurempi hinta lipuista.Ongelmien selvittämistä on hankaloittanut se, että Viagogon asiakaspalveluun on ollut vaikea saada yhteyttä.viranomainen on nostanut Viagogoa vastaan vuonna 2017 siviilikanteen, jonka oikeuskäsittely on yhä kesken.Sveitsin tuomioistuinratkaisun on tarkoitus koskea verkkosivuston kaikkia kieliversioita.Myös kuluttaja-asiamies pyysi Viagogolta lokakuussa 2017 selvitystä kuluttajien kohtaamista ongelmista ja odottaa nyt sveitsiläisen tuomioistuimen ratkaisua ennen mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin ryhtymistä.kehottavat tekemään pankille reklamaation, jos on ostanut lippuja Viagogolta pankki- tai luottokortilla, ja tililtä on veloitettu ilmoitettua enemmän ilman kuluttajan suostumusta.Jos on maksanut oston luottokortilla, voi kääntyä luotonantajan puoleen myös, jos yritys ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe.Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan toimintaohjeita voi kysyä myös kuluttajaneuvonnasta arkisin kello 9–15 puhelinnumerosta 029 553 6901.