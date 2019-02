Talous

WSJ: Saksa päästämässä Huawein mukaan nopeiden verkkoyhteyksien rakentamiseen

Saksa

on päästämässä kiinalaisyhtiö Huawein mukaan rakentamaan maahan nopeampia verkkoyhteyksiä, uutisoi Wall Street Journal. Kiinalainen teknologiajätti on joutunut länsimaissa suurennuslasin alle epäiltyjen turvallisuushuolien takia.Saksan viranomaislähteiden mukaan joukko ministereitä on päässyt asiasta alustavaan sopuun, joka edellyttää vielä koko hallituksen ja parlamentin hyväksyntää.Yhdysvallat on syyttänyt Huaweita teknologiavarkauksista ja teollisuusvakoilusta ja kehottanut liittolaisiaan rajoittamaan yhtiön osallistumista seuraavan sukupolven 5G-verkon rakentamiseen.mukaan Saksan kyberturvallisuusviranomaiset ovat selvittäneet Huawein toimia Yhdysvaltojen ja muiden liittolaistensa kanssa, mutta he eivät löytäneet näyttöä siitä, että Huawei voisi varastaa laitteidensa avulla salaisesti tietoja.Saksalla on kova paine kehittää verkkoyhteyksiään, sillä maa on jäänyt nopeissa nettiyhteyksissä muun Euroopan vauhdista.”Me jäimme Saksassa junasta laajakaistan suhteen. Tarvitsemme nopean internetin, tarvitsemme sen nopeasti ja halvalla”, sanoi nimettömänä puhunut hallituksen virkamies WSJ:lle.on 5G-verkon rakentamiseen tarvittavien komponenttien johtava toimittaja, jonka hinnat ovat usein kilpailijoitaan halvempia. Myös verkkoyhtiö Nokia ja ruotsalainen Ericsson kilpailevat samoilla markkinoilla.Saksan teollisuuden edustajat ajavat nopeaa siirtymistä 5G-verkkoihin. Maan teollisuudessa on esiintynyt huolia siitä, että Kiina voisi rajoittaa saksalaisyritysten pääsyä Kiinan markkinoille, jos Saksa sulkee Huawein ulos 5G-suunnitelmistaan.Huaweihin kohdistuvat turvallisuushuolet nousivat laajasti otsikoihin joulukuussa, kun yhtiön globaali talousjohtaja pidätettiin Kanadassa Yhdysvaltojen pyynnöstä. Pidätys liittyi syytöksiin, joiden mukaan Huawei on rikkonut Yhdysvaltojen Iranin vastaisia pakotteita.