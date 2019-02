Talous

Ennuste vuodelle 2040: Suomessa on vain kolme kaupunkiseutua, jotka kasvavat – muu maa näivettyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virallisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asuntorahoitukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääsyynä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvityksen

Vuonna

Selvää

”Keskeistä

Kaupunkiseudut jakautuvat neljään kasvuluokkaan, Turku hätyyttelee Tampereen asemaa maan kakkosena

”Syntyvyyden

Aro kertoo

Suomen

Toinen

Tampereen

Kiinteistösijoittajat

Esimerkiksi