Talous

Saudi-Arabia hakee nyt tukea Aasiasta: sopi 10 miljardin dollarin investoinneista Kiinaan

Saudi-Arabian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteisyrityksen

Saudien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saudi-Arabia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kiina

Kiina

Saudien