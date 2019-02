Talous

Aasian pörssit nousussa Trumpin ilmoitettua Yhdysvaltojen lykkäävän Kiinan-tuontitullien korotusta

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos neuvottelut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pörssikurssit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös