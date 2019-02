Säteilyturvakeskuksen mukaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalalle voidaan myöntää käyttölupa – Käyttöä ei silti voida vielä aloittaa

Talous

Säteilyturvakeskuksen mukaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalalle voidaan myöntää käyttölupa – Käyttöä ei silti voida v

Säteilyturvakeskuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voimalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy