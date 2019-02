Talous

Kiistellyn Huawein suomalainen verkko­turvallisuus­johtaja kiistää tieto­turvan aukot – ”Tunnen suojelu­poliis

Suomalaisilla

Huawei

”Tuotteissamme ja ohjelmistoissamme ei ole tietoja vuotavia takaportteja.”

Lauhde

Tietoturva-aukot

”Toivottavasti kilpailijoidemme mustia laatikoita arvioitaisiin yhtä tarkasti kuin meidän tuotteitamme.”

Verkkoturvallisuudessa

Huaweilla

”Olisi erittäin epärealistista kuvitella, että tietoliikenne voitaisiin eristää kulkemaan vain tiettyjen valmistajien tuotteissa.”

Viime