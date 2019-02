Työttömien määrä väheni vuodessa lähes 60 000:lla – työllisyysasteen trendi parani edelleen tammikuussa 72,6 prosenttiin

Talous

Työttömien määrä väheni vuodessa lähes 60 000:lla – työllisyysasteen trendi parani edelleen tammikuussa 72,6 p

Työttömyyslukujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilastokeskuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työ-