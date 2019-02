Talous

Kysely: Yli puolet verkkokauppa-asiakkaista valmiita maksamaan ekologisuudesta

Enemmistö

Suomalaisista

Verkkokaupoista

verkkokauppojen suomalaisasiakkaista kertoo olevansa valmiita maksamaan ainakin nimellisen lisämaksun, jos tuotteen pakkaus tai toimitustapa on ympäristöystävällinen.Tämä selviää postialan järjestön International Post Corporationin tuoreesta kyselystä.Verkkokyselyyn osallistui noin 33 600 yli 16-vuotiasta vastaajaa, jotka olivat tilanneet kolmen kuukauden kuluessa tavaraa internetistä ja tehneet vuoden aikana verkko-ostoksia ulkomailta. Vastaajia oli 41 eri maasta, ja noin tuhat heistä oli suomalaisia.66 prosenttia oli vähintään jonkin verran samaa mieltä väitteestä ”maksaisin 0,10 euroa ympäristöystävällisestä pakkausmateriaalista”. Hieman harvempi, 60 prosenttia, voisi maksaa samansuuruisen lisämaksun hiilineutraalista toimituksesta.Yhteensä 17 prosenttia oli väitteestä vähintään jonkin verran eri mieltä eli ei haluaisi maksaa ympäristöystävällisestä pakkauksesta. Sama määrä vastaajia kertoi, ettei maksaisi hiilineutraalista toimituksesta.Suomalaisten vastauksissa ei ollut suuria eroja kyselymaiden keskiarvoihin verrattuna. ”Vahvasti eri mieltä” -vaihtoehdot valittiin Suomessa hiukan muita maita useammin.ostetaan etenkin vaatteita ja muuta pukeutumiseen liittyvää tavaraa.Lähes kolmannes (30 prosenttia) vastaajista kertoi tehneensä viimeisimmän ostoksensa vaatteet, kengät ja asusteet -kategoriasta. Muita suosittuja tuoteryhmiä ovat elektroniikka (13 prosenttia) sekä kauneus ja terveys (12 prosenttia).Suosituin verkko-ostosmaa on kyselyn mukaan edelleen Kiina, josta runsas puolet (53 prosenttia) suomalaisvastaajista kertoi tehneensä vuoden aikana verkkokauppaostoksia. Myös Euroopan maiden, kuten Saksan (36 prosenttia) ja Britannian (26 prosenttia), osuus on kuitenkin kasvanut.