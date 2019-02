Tuhansia sijoittajia ympäri Eurooppaa houkuteltu olemattomiin kryptovaluutta- ja valuuttasijoituksiin: Itävallan poliisi paljasti sadan miljoonan nettihuijauksen

Talous

Tuhansia sijoittajia ympäri Eurooppaa houkuteltu olemattomiin kryptovaluutta- ja valuuttasijoituksiin: Itävall

Itävallan

Todellisuudessa

Huijauskaupankäyntisivustoja

poliisi on selvittänyt yhdessä Saksan poliisin kanssa laajan nettihuijauksen, jossa sijoittajilta huijattiin ainakin noin 100 miljoonaa euroa.Tekijät houkuttelivat sijoittaja sosiaalisen median, sähköpostin ja puhelimen kautta laittamaan rahojaan kryptovaluutta-, valuutta- ja johdannaissijoituksiin internetissä toimivien kaupankäyntisivustojen kautta.Itävallan poliisin tiedotteen mukaan sijoittajille väitettiin, että sijoitukset olisi vakuutettu tappioita vastaan ja siksi riski olisi hyvin pieni.Kun asiakas teki ensimmäisen sijoituksen, sivusto näytti pääoman nopeata kasvua. Sen jälkeen sijoittajaa houkuteltiin puhelimitse sijoittamaan lisää.rahoja ei sijoitettu missään vaiheessa arvopapereihin tai valuuttoihin, vaan ne päätyivät saman tien huijareiden taskuihin. Ne pestiin useiden kulissiyhtiöiden kautta rikollisen alkuperän häivyttämiseksi.Lopulta sijoittajalle ilmoitettiin, että hän oli hävinnyt sijoituksissaan koko pääoman.Huijauksen uhreja arvioidaan olevan useita tuhansia eri puolilla Eurooppaa. Tutkijat uskovat, että huijauksen loppusumma kasvaa vielä, kun rikollisilta takavarikoidut tiedostot saadaan analysoitua.pidettiin yllä lähinnä Bulgariasta ja Tšekistä käsin. Rikollisorganisaatio suunnitteli huijaussivustoja ylläpitävät tietokoneohjelmat, joita myytiin eteenpäin myös muille rikollisille.Organisaatioon kuului myös markkinointi- ja puhelinmyyntiyrityksiä.Itävallan poliisi on tutkinut rikosvyyhteä vuoden 2017 puolivälistä asti. Kun he pääsivät rikollisten jäljille tutkintaa jatkettiin yhteistyössä Saksan poliisin kanssa. Myös muut EU-maat tukivat työtä Eurojustin ja Europolin kautta.Viranomaiset ratsasivat uutistoimisto AFP:n mukaan tammi–helmikuun vaihteessa useita kiinteistöjä Bulgariassa.Iskujen tuloksena poliisi otti kiinni yhden pääepäillyn. Rahaa saatiin takavarikoitua ”kuusinumeroinen summa” ja sen lisäksi runsaasti tiedostoja.