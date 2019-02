Talous

Yhtiöt keskeyttäneet mainoskampanjoitaan Youtubessa – syynä sisällöt joiden uskotaan kiinnostaneen pedofiilejä

Ruotsalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainostajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Youtubella