Kuluttajien luottamus Suomen talouteen heikkeni helmikuussa

luottamus talouteen heikkeni hieman helmikuussa, mutta on edelleen yleisesti ottaen hyvällä tasolla, kertoi Tilastokeskus keskiviikkona. Kuluttajien kuva omasta taloudestaan säilyi kohtuullisena, mutta näkemys Suomen talouden tulevaisuudesta oli synkähkö.Asia kävi ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta kuluttajabarometristä, jonka mukaan kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 15,5, kun se vielä tammikuussa oli 17,2 ja viime vuoden joulukuussa 16,1.Samaan aikaan kuluttajien arvio yleisestä työttömyyskehityksestä parani hieman ja oli luottavaisella tasolla. Helmikuussa odotus omista mahdollisuuksista säästää pysyi suunnilleen ennallaan hyvin valoisana.Luottamus on heikentynyt viime vuodesta, jonka helmikuussa luottamusindikaattori sai arvon 25,8. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden vain näkemys säästämismahdollisuuksista parani helmikuussa. Muut osatekijät heikkenivät vuodessa selvästi.Kuluttajabarometriä varten haastateltiin helmikuussa lähes 1 200 Suomessa asuvaa ihmistä.heikkeni helmikuussa myös yritysmaailmassa. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) julkaiseman luottamusindikaattorin mukaan teollisuuden luottamus talouden näkymiin heikkeni helmikuussa tammikuuhun verrattuna ja painui aavistuksen pitkäaikaisen keskiarvotason alapuolelle.Teollisuuden luottamusindikaattori laski helmikuussa saldolukuun -2, kun tammikuun lukema oli +4. Luottamuksen pitkäaikainen keskiarvotaso on EK:n mukaan +1.Luottamus heikkeni myös rakennusalalla ja jossain määrin myös vähittäiskaupassa. Sen sijaan palveluyritysten luottamusindikaattori jatkoi helmikuussa nousuaan. Palvelut oli ainoa päätoimiala, jossa luottamus kohentui edelliskuukaudesta.Teollisuutta lukuun ottamatta kaikilla aloilla luottamus oli pitkän aikavälin keskiarvotasoa vahvempaa.EK:n julkaisemat luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä.