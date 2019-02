Maitoa tuotettiin viime vuonna 423 litraa asukasta kohti – Lehmien tuottavuus on parantunut niin paljon, että yksi lehmä tuottaa jo 23 litraa päivässä

Talous

pudotuspeli ja tilojen koon kasvu jatkuivat viime vuonna nopeana. Maitotilallisten määrä väheni vuoden kuluessa kahdeksan prosenttia, mutta lehmien määrä kolme prosenttia, mikä kertoo tilakoon voimakkaasta kasvusta.Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen tilastoihin.Maitotilojen määrä on supistunut nopeasti koko tämän vuosituhannen. Viime vuoden lopussa maitotilallisia oli 6 250.Vuosituhannen alun tilamäärästä on jäljellä enää neljäsosa eli kolme neljästä tilasta on lopettanut toimintansa. Samaan aikaan lehmien määrä on vähentynyt huomattavasti vähemmän eli neljänneksen 264 000:een lehmään.Suomessa on siis edelleen yksi lehmä 20 asukasta kohti.Maitotilojen keskikoko on kasvanut vuosituhannen alun 15 lehmästä 39 lehmään.koko, mutta myös lehmien tuottavuus ovat kasvaneet nopeasti. Lehmän keskimäärin tuottama maitomäärä on kasvanut vuosituhannen alusta 25 prosenttia ja oli viime vuonna jo 8 650 litraa lehmää kohti eli keskimäärin 23 litraa päivässä.Maidon kokonaistuotanto ja kulutus ovat vähentymään päin. Vuosituhannen alusta tuotanto on vähentynyt viisi prosenttia. Viime vuonna maitoa tuotettiin kuitenkin edelleen 2,3 miljardia litraa.Se tekee 423 litraa jokaista maan asukasta kohti eli yli litran päivässä.sikaloiden määrä ja sianlihan tuotanto vähenivät nopeasti viime vuonna. Sianlihaa tuotettiin Luonnonvarakeskuksen mukaan 169 miljoonaa kiloa, mikä oli seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sianlihaa on tuotettu näin vähän viimeksi 25 vuotta sitten.Sen sijaan broilerinlihan tuotanto kasvoi viisi prosenttia 135 miljoonaan kiloon. Myös kalkkunaa tuotettiin pari prosenttia edellisvuotta enemmän. Naudanlihaan tuotettiin prosentti edellisvuotta enemmän eli 87 miljoonaa kiloa.Kananmunia tuotettiin eniten sitten vuoden 1990. Munia tuotettiin 75 miljoonaa kiloa.Yli puolet munista tuotettiin virikehäkeissä.Luomutuotannon osuus oli lihantuotannosta noin prosentin ja maidontuotannosta noin kolme prosenttia. Munista luomua oli seitsemän prosenttia.