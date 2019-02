Talous

Opiskelijat velkaantuvat Suomessa nyt nopeasti – Opintolainapotti kohosi jo 3,6 miljardiin euroon

velkaantuvat kovaa vauhtia. Suomen Pankin tilastojen mukaan nostettujen opintolainojen kokonaismäärä kasvoi tammikuussa jo 3,6 miljardiin euroon. Tästä 1,1 miljardia euroa eli lähes kolmasosa on nostettu elokuun 2017 jälkeen, jolloin opintotukijärjestelmä uudistui.Uudistuksen myötä opiskelijoiden on ollut tarkoituskin rahoittaa opiskelu entistä enemmän lainalla.Velan kasvuvauhti on kuitenkin ollut erittäin nopeaa. Suomen Pankin mukaan myös opintolainaa ottaneiden opiskelijoiden määrä on kasvanut nopeasti. Lukuvuonna 2017–2018 opintovelallisia oli Kelan tilastojen mukaan noin 400 000.Tammikuussa opintolainaa nostettiin 285 miljoona euroa, mikä on uusi ennätys.poikkeuksellisen suuri osa eli 18 prosenttia on sidottu pankkien omiin viitekorkoihin eli prime-korkoihin, jotka ovat jo pitkään olleet selvästi markkinakorkoja korkeammalla tasolla. Esimerkiksi asuntolainoista prime-korkoihin on sidottu hyvin pieni osa.Prime-sidonnaisten opintolainojen keskikorko oli 0,91 prosenttia ja markkinakorkosidonnaisten 0,39 prosenttia. Opintolainojenkin korkotaso on nyt poikkeuksellisen matala, koska viitekorot ovat matalalla tasolla. Korkojen noustessa, myös opintolainojen korot nousevat.saa valtion takauksen Kelalta. Korkeakouluopiskelija voi saada Kelan takaamaa opintolainaa 650 euroa kuukaudessa. Lainan korot pääomitetaan opiskelujen ajan osaksi lainapääomaa.Takaus tarkoittaa, että jos ei opintojen päättymisen jälkeen pysty maksamaan lainaa tai sen korkoja takaisin, Kela maksaa rästissä olevat erät. Kela kuitenkin perii takausvelan takaisin neljän prosentin korolla.Summalle voidaan tehdä lyhennysohjelma. Jos maksaja ei selviydy siitäkään, takausvelka siirtyy ulosottoon.