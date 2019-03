Asuntomarkkinoille ennustetaan käännettä: uusien kerrostaloasuntojen rakennustahti hidastuu, asunnonostajien innostus saattaa laskea

Talous

Asuntomarkkinoille ennustetaan käännettä: uusien kerrostaloasuntojen rakennustahti hidastuu, asunnonostajien i

Loppuviikosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nordean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kärkkäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä

Tavallisesti

Kaikki