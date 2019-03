Talous

Uudessa tekniikassa Kiina uhkaa toden teolla Eurooppaa, sanoo huippuekonomisti

Euroopassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan uhkaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wolff

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”On parempi käyttää miljardi euroa perustutkimukseen kuin tehtaiden rahoittamiseen.”

Wolffin mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiina

Luottamuspula saattaa estää taloudellisesti tärkeiden uudistusten tekemisen.

Wolffin

Toisaalta euroalueelle

Yksittäisistä

”Valitettavasti Saksa tuskin yrittää ratkaista talouskasvun hidastumista elvyttämällä.”

Ja sitten on