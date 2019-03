Talous

Autokauppa sujui jälleen heikosti, helmikuussa myynti laski yli kymmenyksen

henkilöautojen kauppa vähenee edelleen. Helmikuussa ensirekisteröinnit laskivat 11,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden helmikuuhun.Kyseessä oli jo kuudes peräkkäinen kuukausi kun henkilöautojen ensirekisteröinnit vähenivät verrattuna vuodentakaiseen. Alkuvuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on laskenut 12,7 prosenttia.Pääkaupunkiseudulla myynnin lasku on ollut vielä hieman jyrkempää kuin koko maassa keskimäärin. Helsingissä henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat vähentyneet alkuvuodesta 13 prosenttia, Espoossa 19 prosenttia ja Vantaalla 14 prosenttia.Viime vuoden lopulla uusi päästömittausmenetelmä sekoitti autokauppaa, mutta alan toimijat toivoivat, että alkuvuodesta kauppa elpyisi. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.henkilöautomerkki alkuvuodesta on ollut Toyota ja myydyin automalli Škoda Octavia.Automyynnin alakulo on koskenut lähes kaikkia automerkkejä.Suosituimmista automerkeistä myyntiään ovat alkuvuodesta onnistuneet kasvattamaan vain Škoda ja Volvo. Vähemmän myydyistä merkeistä Mitsubishi, Renault ja Tesla ovat kyenneet kasvattamaan myyntiään huomattavasti.Audien myynti puolestaan on vähentynyt alle puoleen verrattuna vuodentakaiseen.