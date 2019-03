Talous

Telesteltä harvinainen tulosvaroitus: Syynä tytäryhtiöön kohdistunut miljoonien huijausepäily

Turkulainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teleste

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teleste

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

pörssilistattu videoteknologiayhtiö Teleste antoi keskiviikkona tulosvaroituksen. Syynä oli sen ulkomaista tytäryhtiötä koskeva huijausepäily.Telesten mukaan epäillyt rikolliset ovat identiteettivarkaudella ja muilla mahdollisilla lainvastaisilla toimilla saaneet sen tytäryhtiön suorittamaan aiheettomia maksuja noin seitsemän miljoonaa euroa kolmansille tahoille.Rikostutkinta asiassa on kesken.kertoo tehneensä tutkintapyynnön viranomaisille asiaan liittyvissä maissa.Yhtiö kertoo vakuutustensa olevan kunnossa, ja korvausedellytyksiä asian osalta selvitetään.”Asiasta mahdollisesti aiheutuvat menetykset ovat satunnaisia kuluja, jotka eivät vaikuta Telesten operatiiviseen tuloksentekokykyyn eivätkä vaaranna Telesten maksuvalmiutta”, yhtiö ilmoittaa pörssitiedotteessa.ilmoitti kirjaavansa tässä vaiheessa täysimääräisesti noin seitsemän miljoonan euron kertaluontoisen kulun kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen kuluihin, koska se ei tässä vaiheessa pysty arvioimaan mahdollisten vakuutuskorvausten ja takaisin saatavien varojen määrää.”Tästä syystä Teleste alkaa raportoida vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistua liiketulosta, josta mahdollisesta rikoksesta syntynyt arviolta 7 miljoonan euron erä on eliminoitu ja tarkentaa kuluvan vuoden ohjeistustaan”, yhtiö kertoi.Uuden ohjeistuksen mukaan Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän tänä vuonna vuoden 2018 tasolla. Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi.poliisitutkinta asiassa on kesken, ei Teleste tässä vaiheessa anna asiasta lisätietoa.Viime vuonna Telesten liikevaihto oli 250 miljoonaa euroa ja liiketulos 9,7 miljoonaa euroa.Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1 400 henkilöä.