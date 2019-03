Leena Saarinen sai kahdesti potkut, mutta sitten hän onnistui: Härkiksestä tuli tuote, joka myytiin tiistaina maailmalle

Talous

Leena Saarinen sai kahdesti potkut, mutta sitten hän onnistui: Härkiksestä tuli tuote, joka myytiin tiistaina

Kysymys

Saarinen

”Jos potkut pitää joskus kokea, suosittelen ehdottomasti kevättä.”

Nyt

Syksyllä

”Pitää olla hyvä tuote ja tarina.”

Sen

Suunta

”Kavli on meille täydellinen valinta, kun tavoitteena on kasvaa ulkomailla.”

Kavli

Tarjolla