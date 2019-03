Talous

Live Entertainment Finland jätti yrityssaneeraus­hakemuksen

Konsertti - ja festivaalijärjestäjä Live Entertainment Finland on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle.



Yritys kertoo tiedotteessaan, että suurin velkojataho on yhtiön omistaja itse yksityishenkilönä sekä muiden yhtiöidensä kautta. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on keino pystyä jatkamaan yhtiön toimintaa normaalisti tulevaisuudessa.



Verohallinto jätti Live Entertainment Finlandista konkurssihakemuksen helmikuussa. Asiasta aiemmin kertoneen Taloussanomien mukaan verottajalla on yhtiöltä saatavia yhteensä noin 660 400 euroa.