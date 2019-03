Talous

Kestävyysvajeella perustellaan vyön­kiristystä, mutta perustuuko se oikeisiin oletuksiin? Tästä ekonomistien k

Taloustieteilijät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

PT:n kritiikin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtiovarainministeriön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustelun

Palkansaajien