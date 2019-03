Talous

Eduskunta on hyväksymässä uuden osakesäästötilin, jonka sisällä sijoitusten vaihto on verotonta: Mikä muuttuu?

voi ensi vuoden alusta alkaen ostaa uudelle osakesäästötilille, jonka sisällä tehdyistä osakekaupoista ei tarvitse maksaa veroa. Uusi osakesäästötili tulee käyttöön, jos eduskunta odotusten mukaisesti hyväksyy lain tänään keskiviikkona iltapäivällä.Normaalisti suorien osakeomistusten myyntivoitoista ja osingoista pitää maksaa pääomatulovero, vaikka ne sijoittaisi saman tien eteenpäin toisiin osakkeisiin.Osakesäästötili panee suorat osakesäästöt siis verotuksellisesti samalle viivalle kuin sijoitusrahastot, joiden sisällä sijoitusten myyntivoitoista tai osingoista ei makseta veroa.Osakesäästötilillä siis myös veron osuus kasvaa tuottoa, millä on ajan kuluessa suuri merkitys sijoituksen kokonaistuotoille. Osakesäästötilin sijoitusten voitoista maksetaan veroa siinä vaiheessa, kun tililtä nostetaan varoja.ihminen voi sijoittaa osakesäästötilin kautta enintään 50 000 euroa. Sijoitukset voi tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Enimmäismäärään ei lasketa sijoitusten arvonnousua.Tilillä voi olla ainakin ensivaiheessa vain osakesijoituksia. Osakkeiden pitää olla listattuna pörssissä tai muussa niin sanotussa monenkeskisessä kauppapaikassa.Osakesäästötilin luominen liittyy hallituksen hankkeeseen, jolla on haluttu poistaa sijoitustuotteiden verokohtelun epäjohdonmukaisuutta.Siihen liittyen myös säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotusta muutetaan.Tähän asti sopimuksista on voinut nostaa pääomaa kokonaan verotta siihen asti, kun sopimuksissa on jäljellä enää sijoitusten tuotto. Tuotosta on sitten maksettu normaali pääomatulovero. Tuottojen verotusta on voinut käytännössä siis viivyttää lähes loputtomiin.nostoista maksettaisiin pääomatuloveroa alusta asti siitä osuudesta, joka vastaa tuoton osuutta säästövarojen arvosta nostohetkellä. Samoin verotetaan myös nostoja osakesäästötililtä.Säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimuksen sisällä sijoituksia on voinut vaihtaa maksamatta veroa tähänkin asti. Tämä ei muutu.Sijoitusvakuutusten verotukseen tulee myös säästäjän kannalta parannus. Tähän asti näiden tuotteiden sijoitustappioita ei ole voinut vähentää verotuksessa. Jatkossa säästöhenkivakuutuksen, kapitalisaatiosopimuksen ja määräaikaisen eläkevakuutuksen sijoitustappio olisi vähennyskelpoinen sopimuksen päättyessä.