Spotify väittää Applen haittaavan reilua kilpailua, valittaa EU:n komissiolle

suoratoistopalvelua tarjoava Spotify on jättänyt Euroopan komissiolle valituksen Applen toiminnasta.Spotifyn mukaan Apple haittaa reilua kilpailua suosimalla Iphone-puhelimissaan omaa Apple Music -suoratoistopalveluaan.Spotify katsoo kilpailijoita haittaavan toiminnan tapahtuvan puhelinten App Store -kaupoissa, joista käyttäjät voivat ostaa sovelluksia käyttöönsä.esimerkiksi ottaa itselleen 30 prosentin palkkion App Storen kautta tehdyistä ulkopuolisten palveluiden ostoista. Maksun maksaminen pakottaisi Spotifyn nostamaan maksullisen palvelunsa hintaa selvästi yli Apple Musicin vastaavan, Spotify sanoo.Siksi yhtiö ei tarjoa App Storessa maksullista palveluaan, vaan käyttäjien on hankittava se Spotifyn omasta verkkopalvelusta.Tätä Apple taas Spotifyn mukaan vaikeuttaa niin, ettei se hyväksy kauppaansa sovelluksia, jotka ohjaavat tekemään tilauksen muualla. Android-puhelimissa tällaista rajoitusta ei Spotifyn mukaan ole.on musiikin suoratoistopalveluiden markkinajohtaja, ja Apple Music on sen suurin kilpailija.Spotify kieltäytyi tarkentamasta uutistoimisto Reutersille, kuinka suurta taloudellista vahinkoa se uskoo Applen toiminnan sille aiheuttaneen.Euroopan komissio ei ole vielä ottanut kantaa tapaukseen. Valituksen käsittely kestää todennäköisesti pitkään.