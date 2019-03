Talous

Fortum rakensi Venäjän ensimmäisen tuuli­puiston Uljanovskiin, missä monet eivät ymmärrä miksi niitä pitää yli

Moskova

Keski-Venäjällä

Tuulivoima

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Volgan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen