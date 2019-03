Talous

Ennuste: Väki hupenee 15 maakunnassa, vain neljässä kasvua

Tuore

https://www.hs.fi/talous/art-2000006010150.html

Tilastokeskus

Monille

Vain

”Suomessa pitäisi osata keskustella siitä, mitä tapahtuu.”

Maakuntien

Toivoa

”Väestöennusteet ovat itseään toteuttavia, ja leimaamisella on myös poliittisia vaikutuksia.”

Helsingin

Seuraavalta