Talous

Myspace kertoo jättimäisestä tieto­kadosta: Yhtiö tuhosi käyttäjien kuvat ja musiikin yli kymmenen vuoden ajal

Verkkoyhtiö

Myspace

Myspacen

Myspace kertoo kadottaneensa suuren osan käyttäjiensä tiedoista.”Serverien vaihdon tuloksena kuvat, videot ja äänitiedostot, jotka olet ladannut Myspaceen yli kolme vuotta sitten eivät ehkä enää ole saatavilla Myspacessa tai Myspacelta”, yhtiön sivulla julkaistussa lausunnossa todetaan.”Pahoittelemme aiheuttamaamme vaivaa.”Myspace perustettiin vuonna 2003, joten tietoja on kateissa noin 12 vuoden ajalta.oli vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen suosituimpia sosiaalisen median palveluja. Sivusto tuli tunnetuksi erityisesti muusikkojen ja yhtyeiden suosimana palveluna, jolle ladattiin paljon esimerkiksi musiikkia. Nyt suuri osa tästä aineistosta on kadonnut palvelusta kokonaan.Sivuston käyttäjät huomasivat jo viime vuonna, että osa sisällöstä ei enää toimi. Yhtiö kertoi aluksi tutkivansa ongelmaa, mutta kertoo nyt, että tiedot ovat ilmeisesti lopullisesti kadonneet.käyttäjämäärät ovat vuosien varrella romahtaneet, mutta osa sen vanhoista käyttäjistä käytti palvelua yhä eräänlaisena arkistona.Taloudellisissa vaikeuksissa pyörinyt sivusto on myös vaihtanut omistajia useita kertoja viime vuosina. Nykyisin Myspacen omistaa amerikkalainen mainosalan yritys Viant, joka puolestaan kuuluu aikakauslehdistä tunnettuun Meredith-mediakonserniin.