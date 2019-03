Talous

Uberin kilpailija Lyft aikoo listautua pörssiin ja hankkia kaksi miljardia dollaria uutta pääomaa

tarjoava yhdysvaltalainen Lyft aikoo listautua listautua pörssiin.Yhtiö ilmoittaa listalleottoesitteessään, että sen tavoitteena on hankkia kaksi miljardia dollaria uutta pääomaa myymällä 30 miljoonaa A-sarjan osakettaan 62–68 dollarin osakekohtaisella hinnalla. Se tarkoittaisi, että yhtiön laskennallinen arvo olisi noin 23 miljardia dollaria.Lyftissä on A-sarjan lisäksi B-sarjan osakkeita, joiden äänivalta on suurempi.Lyftin pääkilpailijoita on Uber, joka suunnittelee listautuvansa pörssiin huhtikuussa. Uber on arvioinut eri lähteiden mukaan listautumisen laskennalliseksi arvokseen 120 miljardia dollaria.Molemmat yhtiöt ovat ainakin toistaiseksi kannattamattomia, mutta Uber on selvästi Lyftiä suurempi. Uberin tavoitteena on myös kasvattaa asemaansa tavarakuljetuksissa.on markkinoinut itseään sijoittajille Uberia yksikertaisemmalla liiketoimintamallilla, kertovat asiasta perillä olevat lähteet Reutersille.Lyftin markkinaosuus Yhdysvaltain kyytipalveluista on 40 prosenttia. Se on varoittanut, että liiketoiminnan kasvattaminen saattaa heikentää kannattavuutta entisestään.Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 2,2 miljardia dollaria ja tappio 911 miljoonaa dollaria.