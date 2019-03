Talous

Tuoreet laskelmat kertovat eläkejärjestelmän ajautuvan ongelmiin: ”Väestökehitys kasaa tummia pilviä taivaalle

Syntyvyyden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä hetkellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos työeläkemaksujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tärkein syy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ETK:n laskelmat