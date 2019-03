Talous

Poliitikot kiistelevät hakkuista, mutta keinoja säädellä tarkasti niiden määriä on vain vähän

Poliitikot

Kinastelu leimahti

Onko puuta

1. Jos kaikki suunnitteilla olevat hankkeet toteutuisivat, teollisuuden puunkulutus voisi kasvaa yli neljänneksellä.

Ennakkotietojen

Ihan

2. Hakkuiden kestävyys metsäpinta-alan kannalta on eri asia kuin ilmaston tai luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Luonnonvarakeskuksen

Luken

3. Suomen hallitus ei voi määritellä hakkuutavoitetta ennen kuin EU on päättänyt metsien nielutavoitteista.

Poliitikkojen

Asetuksen

4. Poliitikkojen käsissä ei ole säädintä, jolla hakkuiden määrää voisi tarkasti muuttaa.

Poliitikkojen

Vihreiden

5. Metsäyhtiöt eivät säikähdä poliitikkoja.

Investointeja

Myös