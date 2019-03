Talous

BMW varoittaa kannattavuutensa heikkenevän tuntuvasti, karsii kustannuksiaan 12 miljardilla eurolla

Saksalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

BMW

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy