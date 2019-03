Talous

EU:n komissio antoi Googlelle epäreilusta kilpailusta 1,49 miljardin euron sakon

EU:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Google

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Google

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy