Talous

Kiinalainen opettaja Jack Ma muutti tavan, jolla ostoksia tehdään

Pian tulee kuluneeksi

Pitkiin aikoihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinassa Alibaba on menestynyt erityisesti mullistettuaan maksamisen.

Kiinaa on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun Jack Ma

Alibaban menestys synnyttää kysymyksen, miten se saa edes toimia.

Nyt Jack Ma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alibaba on hyötynyt siitä, että Kiina on estänyt monilta amerikkalaisilta internet-jäteiltä pääsyn markkinoilleen.

Ma selitti

Alibabaan

Kun

Kun yrittäjävuodet

Viime marraskuussa