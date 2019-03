Beyoncé teki kaksi vuotta sitten farkkushortseista muodikkaita: Tänään farkkuvalmistaja Levi’s palaa New Yorkin pörssiin

Talous

Beyoncé teki kaksi vuotta sitten farkkushortseista muodikkaita: Tänään farkkuvalmistaja Levi’s palaa New Yorki

Muotituntijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Levi’s

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Farkkuvalmistajille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Levi’sin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy