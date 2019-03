Talous

Nokian osake halpenee voimakkaasti Helsingin pörssissä: Yhtiö varoitti vaivihkaa merkittävistä riskeistä

valmistavan Nokian osake on halventunut perjantaina voimakkaasti Helsingin pörssissä. Kello 14 jälkeen yhtiön osake oli halventunut liki kuusi prosenttia 5,19 euroon.Syynä osakkeen halpenemiseen on todennäköisesti vuosiraportti, jonka yhtiö lähetti myöhään torstaina Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Siinä Nokia kertoo aloittaneensa selvityksen vuonna 2016 ostamansa Alcatel-Lucentin liiketoimintakäytännöistä.varoittaa raportissa riskeistä, jotka liittyvät siihen, miten verkkolaiteyhtiö Alcatel-Lucent on noudattanut lakeja ja määräyksiä. Yhtiön mukaan riskit voivat toteutuessaan johtaa rikos- tai siviilioikeudellisiin seuraamuksiin, jotka voivat aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa.”Olemme aloittaneet sisäisen selvityksen ja ilmoittaneet asiasta vapaaehtoisesti asianomaisille sääntelyviranomaisille, joiden kanssa teemme yhteistyötä ongelman ratkaisemiseksi”, Nokia toteaa vuosiraportissaan.Yhtiö ei kerro, mitä ongelmaa selvitys koskee tai minkä valtioiden viranomaisiin se on ollut yhteydessä.ei ole aikaisemmin kertonut selvityksestään. Tämä kielii siitä, että kyse ei ole välttämättä kovin todennäköisesti toteutuvasta riskistä.Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan yhtiön on julkistettava niin pian kuin mahdollista sisäpiiritieto, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus arvoon.Vuosiraporteissaan yhtiöt esittävät aina erilaisia riskiarvioita, mutta suuri osa riskeistä ei koskaan toteudu. Yleensä Nokia myös julkistanut erillisen tiedotteen, jos vuosiraportissa on merkittäviä uusia tietoja.Nokia osti ranskalaisen kilpailijansa Alcatel-Lucentin 15,6 miljardilla eurolla. Kauppa on Suomen historian suurin yritysjärjestely.