Talous

Teollisuuslähteet: Boeing sai valmiiksi turmakone­mallinsa korjaukset

Yhdysvaltalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lentokonevalmistaja Boeing on saanut valmiiksi turmakonemallinsa järjestelmiin tehdyt korjaukset, kertovat teollisuuslähteet uutistoimisto AFP:lle.Boeing on ilmoittanut päivittävänsä 737 Max 8 -koneiden ohjelmistoa sen jälkeen kun konetyyppi on joutunut kahteen tuhoisaan lento-onnettomuuteen.Muutokset edellyttävät vielä Yhdysvaltojen ilmailuhallinnon FAA:n hyväksyntää. Viranomainen on antanut Boeingille huhtikuuhun asti aikaa tehdä tarvittavat muutokset tietojärjestelmään, jota on epäilty vialliseksi.Boeingin turmakonemalli on asetettu laajaan lentokieltoon sen jälkeen kun 189 ihmistä kuoli lento-onnettomuudessa Etiopiassa. Sama konemalli putosi myös Indonesiassa viime lokakuussa.