Talous

Miksi öljy kallistuu, vaikka taantuma uhkaa? Siihen on neljä syytä

Raakaöljy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Maailmantalous

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Tuotannon rajoitukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Pakotteet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Liuskeöljy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy