Poliisi on siirtänyt Nokian Renkaiden rikosepäilyn syyttäjän arvioitavaksi

renkaita valmistava Nokian Renkaat ilmoittaa, että poliisi on siirtänyt syyteharkintaan yhtiön vuosina 2015–2016 toimineita hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa ja eräitä työntekijöitä koskevan arvopaperimarkkinarikosepäilyn.Asia liittyy lehtien aikaisempina vuosina tekemiin rengastesteihin.Finanssivalvonta teki toukokuussa 2017 keskusrikospoliisille tutkintapyynnön sitä, oliko yhtiön hallitus laiminlyönyt tiedottamisvelvoitteensa ja olivatko yhtiön eräät työntekijät käyttäneet hyväkseen sisäpiirintietoa arvopaperikaupassa.pyysi keskusrikospoliisia selvittämään, onko Nokian Renkaiden hallitus ja työntekijät syyllistyneet sisäpiiritiedon väärinkäyttöön, sisäpiiritiedon törkeään väärinkäyttöön tai tiedottamisrikokseen.Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Nokian Renkaat ilmoittaa, että se ei kommentoi asiaa.Syyttömyysolettaman mukaan rikoksesta epäiltyä ja syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.