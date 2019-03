Talous

Hoidon laadun parantaminen sai Attendon kurssin syöksyyn: Osake halpeni 17 prosenttia

Attendon osake syöksyy pörssissä, koska Suomessa vanhusten hoivasta käyty keskustelu on aiheuttamassa yhtiölle merkittäviä lisäkustannuksia.Ruotsalaisen Attendon osake Tukholman pörssissä oli torstaina puolen päivän jälkeen Suomen aikaa yli 17 prosentin laskussa.Attendo kertoi keskiviikkona illalla pörssitiedotteella, että se on vanhusten hoidosta Suomessa käydyn keskustelun seurauksena joutunut käyttämään henkilömitoitusta, joka ylittää nykyisten lupien ja ohjeistusten mitoituksen. Lisäksi Attendo aloittaa ohjelman, jonka tavoitteena on parantaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä.Kaikkiaan yhtiö arvioi kustannuksien kasvavan vuonna 2019 arviolta 200 miljoonalla kruunulla (noin 19 miljoonaa eurolla).vanhusten hoidon tasosta ryöpsähti Suomessa tammikuussa, kun sosiaali- ja terveysalaa valvova virasto Valvira määräsi Esperi Caren hoivakodin Kristiinankaupungissa suljettavaksi. Myöhemmin tarkastukset ovat paljastaneet laajoja puutteita vanhusten hoivassa.Edellisten kahden kuukauden aikana Attendon hoivakoteihin Suomessa on tehty 150 viranomaistarkastusta. Näissä tarkastuksissa on vaadittu asiakkaiden tarpeiden pohjalta hoitajien lisäämistä.Viranomaiset ovat päättäneet lisäksi Attendon hoivakotien toiminnan keskeyttämisestä Utajärvellä ja Alavudella. Lisäksi Attendo keskeytti itse hoivakotinsa toiminnan Siilinjärvellä henkilöstöpulan vuoksi.”Attendo mukauttaa henkilöstöä jatkuvasti uusien vaatimusten mukaiseksi ja jatkaa keskusteluja maksajien ja viranomaisten kanssa saavuttaakseen selkeät yhteiset pelisäännöt ja korvauksen lisääntyneistä kustannuksista”, tiedotteessa todetaan.mukaan hintoja saadaan tänä vuonna tuskin nostettua uusien kustannusten takia, joten liikevoitto vähenee täysimääräisesti uusien kustannusten verran, noin 19 miljoonaa euroa. Lisääntyneet kustannukset kohdistuvat suurelta osin jo vuoden ensimmäiselle neljännekselle.Attendo kertoo tiedotteessa myös hidastavansa uusien hoivakotien perustamisen vauhtia.Pörssitiedotteessa yhtiö myös pohtii huhtikuun eduskuntavaalien vaikutusta liiketoimintaansa.”Muutokset henkilöstömitoituksiin Suomessa voisivat esimerkiksi johtaa hintojen kohoamiseen.”