Google poisti seksuaali­vähemmistöjen ”eheyttämissovelluksen” tarjonnastaan

Google on poistanut sovelluskaupastaan seksuaalivähemmistöjen ”eheyttämissovelluksen”. Yhtiö kertoi sovelluksen poistamisesta perjantaina.Sovelluksessa neuvottiin, miten ”kiinnostuksesta samaa sukupuolta kohtaa toivutaan”. Thomson Reuters säätiön mukaan sovelluksessa neuvottiin muun muassa ”hyväksymään, että oman terveyden ja vapauden takia on tehtävä uhrauksia”.Apple, Amazon ja Microsoft ovat jo aiemmin poistaneet sovelluksen palveluistaan.poistopäätöstä Google sai sai osakseen rajua arvostelua. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajava Human Rights Campaign -järjestö poisti Googlen vuosittain julkaistavasta, yritysten tasa-arvoa mittaavasta indeksistään.Järjestön mukaan sovellus on ”hengenvaarallinen nuorille seksuaalivähemmistöjen edustajille, koska se tukee eheyttämisterapiaa”. Kyse on uskomuksesta, jonka mukaan homot, lesbot, biseksuaalit ja transihmiset ovat mieleltään sairaita ja heidät voidaan parantaa.sovelluksen takana on Yhdysvalloissa vaikuttava kristillinen ja voittoa tavoittelematon Living Hope Ministries -ryhmä. Se kertoo verkkosivuillaan auttavansa ihmisiä, jotka ”kamppailevat samaan sukupuoleen kohdistuvan kiinnostuksen kanssa”.Ryhmä ei vastannut säätiön haastattelupyyntöön.edustajia on hoidettu eheyttämisterapian nimissä esimerkiksi hypnoosin ja sähköšokkien avulla.Eheyttämisterapia on kielletty lailla esimerkiksi Maltalla, Ecuadorissa ja useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa, kertoi Thomson Reuters säätiö seksuaalivähemmistöjä edustavan yhdistyksen tietojen perusteella.Kieltoa harkitsevat esimerkiksi Uusi-Seelanti, Britannia ja Australia.