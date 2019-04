Talous

Halpalentoyhtiö Ryanair nousi Euroopan suurimpien saastuttajien joukkoon

Ryanair nousi viime vuonna EU:n kymmenen suurimman saastuttajan joukkoon, osoittavat EU:n päästökauppatilastot. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun lentoyhtiö nousee kärkisijoille tilastossa, jota perinteisesti ovat hallinneet Keski-Euroopan suuret hiilivoimalat, arvioi ympäristöjärjestö Transport & Environment (T&E).Ryanairin hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna 9,9 miljoonan tonnia, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin Suomen suurimman yksittäisen saastuttajan, SSAB:n Raahen-terästehtaan päästöt.Tämä kertoo osaltaan siitä, kuinka lentämisen suosio näkyy lentoliikenteestä aiheutuvien päästöjen kasvuna. Kun monella muulla alalla päästöjen suunta on jo käännetty laskuun, lentoliikenteessä globaalien päästöjen ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä 70 prosenttia vuoden 2005 tasosta.EU:n päästökaupan piiriin kuuluvat Euroopan sisäiset lennot, ja niistä aiheutuvat päästöt ovat kasvaneet viiden viime vuoden aikana 26 prosenttia, T&E laskee. Samaan aikaan muilla päästökauppa-aloilla eli teollisuudessa ja energiantuotannossa päästöt ovat vähentyneet 12 prosenttia.Koska EU:n päästökaupan piiriin kuuluvat ainoastaan Euroopan sisäiset lennot, päästökauppatilastot eivät anna kokonaiskuvaa eri lentoyhtiöiden päästöistä. Kaukolentoihin keskittyvän yhtiön päästöt eivät tilastossa näy.lukuunottamatta EU:n suurimmat yksittäiset saastuttajat ovat lähinnä Puolassa ja Saksassa sijaitsevia hiilivoimaloita sekä joitain raskaan teollisuuden yksiköitä.Suurin yksittäinen hiilidioksidilähde on Bełchatówin voimala Puolassa. Se päästi viime vuonna ilmakehään 38,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä on enemmän kuin koko Suomen teollisuuden ja energiantuotannon yhteenlasketut päästöt.Suomessa päästökauppasektorin päästöt kasvoivat viime vuonna prosentin 26,2 miljoonaan tonniin.