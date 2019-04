Tuore tutkimus: Historiallisesti suomalaiset osakkeet ovat tuottaneet parhaiten maailmassa, suomalaisten asuntojen tuotto hakkaa kaikkien maiden osaketuoton

Talous

Tuore tutkimus: Historiallisesti suomalaiset osakkeet ovat tuottaneet parhaiten maailmassa, suomalaisten asunt

Suomalaisiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitatut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=katharina+knoll

https://www.hs.fi/haku/?query=dmitry+kuvshinov

https://www.hs.fi/haku/?query=moritz+schularick

Tutkimusaineiston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

”Nopeasti

Aalto-yliopiston

Suomen

Tausta: Asunto- ja osakesijoitusten tuotot hyvin samanlaisia

Ennen

Velkakirjamarkkinoilla

Tutkijat