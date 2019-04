New York joutuu Trumpin takia kilpailemaan entistä kovemmin kansainvälisistä yrityksistä: ”Trump puhuu paljon kaupan rajoituksista, eikä se ole pelkkää retoriikkaa”

Talous

New York joutuu Trumpin takia kilpailemaan entistä kovemmin kansainvälisistä yrityksistä: ”Trump puhuu paljon

Jopa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Abeywardenan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Abeywardenan

Abeywardenan