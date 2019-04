Kyselytutkimus: Netin kautta erilaisia pätkätöitä vähintään kerran viikossa tekeviä suomalaisia on jo 8,2 prosenttia työikäisistä

Talous

Kyselytutkimus: Netin kautta erilaisia pätkätöitä vähintään kerran viikossa tekeviä suomalaisia on jo 8,2 pros

moni suomalainen tekee väliaikaistyötä, jotka toimeksiannon hän on saanut internetistä?Esimerkiksi Foodoran tai Woltin ruokalähetin hommia, Treamerin tilapäisten apulaisten töitä tai Upworkin välittämiä freelance-töitä?kyselytutkimuksen mukaan Suomessa tällaisia internetin digitaalisten alustojen kautta työtehtäviä oli tehnyt vähintään kerran viikossa noin 8,2 prosenttia työikäisestä väestöstä.Suomalaisista yhteisöistä tutkimuksen tilaajina olivat Kalevi Sorsa -säätiö ja Palvelualojen ammattiliitto PAM.”Alustavälitteinen työ ymmärrettiin tutkimuksessa laajassa merkityksessä viittaamaan maksua vastaan tehtyihin tehtäviin, jotka ovat löytyneet internetsivujen tai sovellusten kautta”, tutkimuksesta kertovassa tiedotteessa kerrotaan.mukaan tyypillistä kyselyyn vastanneille alustavälitteistä työtä tehneille oli, että he olivat tehneet työtä useiden alustojen kautta.Alustavälitteistä työtä vähintään viikoittain tehneistä vastaajista vajaa kolmannes oli tehnyt korkeaa osaamista vaativaa alustatyötä kuten suunnittelua, editointia, ohjelmistokehittämistä tai kääntämistä. Määrä vastaa 4,8 prosenttia työväestöstä.saatavat tulot olivat ainoa tulonlähde vain 7,8 prosentille alustavälitteistä työtä tehneistä.Määrä vastaa 28 200 työikäistä suomalaista.Neljännekselle alustojen kautta työskennelleistä alustoilta saatavat tulot muodostivat vähintään puolet heidän tuloistaan, mikä vastaa 92 400 työikäistä suomalaista.Lähes kolmelle neljäsosalle alustavälitteistä työtä tehneistä alustojen kautta saatavat tulot olivat alle puolet heidän kokonaistuloistaan.tutkimus on toteutettu aiemmin Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa ja Itävallassa (2016) sekä Sveitsissä ja Italiassa (2017).Vertailussa näihin maihin Suomi asettuu keskivaiheille, mutta erot saattavat johtua osittain kyselyiden välissä kuluneesta ajasta.Internetpaneelikyselyyn vastasi 2 000 18–65-vuotiasta suomalaista joulukuussa 2018.vuokraamista esimerkiksi Airbnb:n kautta tai nettikirpputorien käyttöä ei otettu huomioon, ei liioin perinteistä nettityönvälitystä.