Talous

Vaalien jälkeisessä talouspolitiikassa voi mennä kaikki väärin päin

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tavallisten

Torstaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt vaarana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos vaalilupauksia täytetään heti hallituskauden alussa kannattajien kiittämiseksi, panostukset voivat osua väärään aikaan.

”Puolueet ovat vahingossa tai tahallaan luvanneet kohdistaa elvytystoimia juuri hyviin aikoihin.”

Puolueiden

”Vero-ohjelman lähtökohta on maltillinen kokonaisveroasteen laskeminen talous- ja työllisyystilanteen parantuessa.” (keskusta puolueen talous- ja verolinjauksessa)

”Jos taloussuhdanne kääntyy merkittävästi heikommaksi, pitää katsoa mitä menoja voidaan vähentää ja onko sellaisia veroja, joita voidaan nostaa.” (kristillisdemokraatit HS:n kyselyssä)

”Veronhuojennukset on toteutettava asteittain työllisyysasteen kohentuessa ja taloustilanteen mukaan.” (perussuomalaiset HS:n kyselyssä)

”Nämä panostukset saadaan rahoitettua sillä, että työllisyysaste nousee 75 prosentin tasolle. Muussa tapauksessa rahoitusta ei voida varmistaa, vaan sopeutuksia joudutaan arvioimaan myös ’pohjassa’ olevista menoista.” (kokoomus vaaliohjelman talous- ja veropolitiikan liitteessä)

Tähän