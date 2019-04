Mullistukset jatkuvat Swedbankissa: hallituksen puheenjohtaja erosi – pankki aikoo järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen kevään kuluessa

Talous

Mullistukset jatkuvat Swedbankissa: hallituksen puheenjohtaja erosi – pankki aikoo järjestää ylimääräisen yhti

Swedbankin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pankin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin televisio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viikko sitten