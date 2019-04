Talous

Pahimmat pelot hellittävät: Yhdysvalloissa työllisten määrä kasvoi tuntuvasti

Työllisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epävarmuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat

määrä Yhdysvalloissa kasvoi maaliskuussa ennakko-odotuksia enemmän, mitä voi pitää merkkinä vakaasta talouskasvusta.Työministeriön perjantaina julkaisemien tietojen mukaan työllisten määrä maatalouden ulkopuolella kasvoi maaliskuussa 196 000:lla. Muutos on erittäin suuri verrattuna helmikuuhun, jolloin työllisten määrä kasvoi tarkistettujen tietojen perusteella 33 000:lla.Uutistoimisto Reutersin mukaan ekonomistit arvioivat etukäteen, että työllisten määrä olisi kasvanut maaliskuussa 180 000:lla. Muutokset työllisyydessä ovat yksi keskeinen Yhdysvaltojen talouden ilmapuntareista. Työttömyysaste oli maaliskuussa ennallaan 3,8 prosenttia.Työministeriön mukaan työllisten määrä kasvoi etenkin terveydenhoidossa ja palvelualoilla.Yhdysvaltojen talouden kehittymisestä on ravistellut arvopaperimarkkinoita, koska monet sijoittajat ovat pelänneet talouskasvun hidastuvan selvästi ennakoitua enemmän. Sijoittajien huolena on etenkin kauppapoliittiset jännitteet Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä.Työllisyyden reipas paraneminen puoltaa Yhdysvaltojen keskuspankin arviota, että rahapolitiikkaa ei välttämättä kiristetä tänä vuonna. Maaliskuussa keskuspankki heikensi arviotaan Yhdysvaltojen talouskasvusta ja vihjasi yllättäen, että rahapolitiikkaa tuskin kiristetään tänä vuonna.Keskuspankin ennusteen mukaan Yhdysvaltojen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,1 prosenttia ja ensi vuonna 1,9 prosenttia. Joulukuun ennusteessa se arvioi, että bruttokansantuote kasvaisi tänä vuonna 2,3 prosenttia ja ensi vuonna 2,0 prosenttia.on maailman suurin kansantalous, jolla on huomattava vaikutus maailmantalouteen. Monille suomalaisille yrityksille Yhdysvallat on tärkeä markkina-alue.Yhdysvaltojen talous nojaa voimakkaasti yksityiseen kysyntään. Siksi työllisten määrä kertoo verraten suoraviivaisesti talouden tilasta.