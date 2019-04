Talous

Autoalan huippujohtaja Carlos Ghosn joutui jälleen pidätetyksi Japanissa, vaimo vetosi Ranskaan

Autovalmistaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Carole Ghosn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ghosnin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskassa